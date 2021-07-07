В Тбилиси прошли новые уличные протесты сторонников и противников ЛГБТ

Толпы по несколько сотен человек с каждой стороны собрались на проспекте Руставели в центре города. Сочувствующие секс-меньшинствам провели молчаливую акцию протеста против сорванного вчера гей-парада, гомофобы с другой стороны пытались прорвать разделяющие их кордоны полиции и избить оппонентов. Несколько десятков таких радикалов в итоге задержали.

Одновременно у здания парламента противники гей-парада сожгли флаг Евросоюза, но там же прошел митинг и солидарности с журналистами, которые вчера попали под раздачу и были жестоко избиты в ходе разгона «Марша достоинства». Более 50 из них обратились за медицинской помощью, в том числе с тяжелыми травмами. Это осудили президент страны и мэр Тбилиси. Возбуждено уголовное дело.