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03:03, 07 июля 2021

В Тбилиси прошли новые уличные протесты сторонников и противников ЛГБТ

Толпы по несколько сотен человек с каждой стороны собрались на проспекте Руставели в центре города. Сочувствующие секс-меньшинствам провели молчаливую акцию протеста против сорванного вчера гей-парада, гомофобы с другой стороны пытались прорвать разделяющие их кордоны полиции и избить оппонентов. Несколько десятков таких радикалов в итоге задержали.
Одновременно у здания парламента противники гей-парада сожгли флаг Евросоюза, но там же прошел митинг и солидарности с журналистами, которые вчера попали под раздачу и были жестоко избиты в ходе разгона «Марша достоинства». Более 50 из них обратились за медицинской помощью, в том числе с тяжелыми травмами. Это осудили президент страны и мэр Тбилиси. Возбуждено уголовное дело.


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