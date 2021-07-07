Роспотребнадзор рекомендовал пользоваться водопроводной водой в затопленных селах Крыма только для технических нужд

Населенные пункты в Бахчисарайском районе пока будут обеспечивать привозной водой для питья.

Тем временем власти Крыма говорят о почти девятистах заявках в страховые компании о испорченных потопом автомобилях – общей стоимостью около 400 млн рублей. Ущерб полям и посевам аграрии оценивают предварительно в 30 млн рублей.

Очередная волна аномальных ливней накрыла центр и юго-запад полуострова с воскресенья, ранее в июне затапливало Ялту и Керчь. Обильные осадки, по прогнозам синоптиков, местами продлятся до конца недели.