Национальный комитет Республиканской партии США опровергает сообщения о хакерском взломе

Несколькими часами ранее о том, что компьютерные сети республиканцев взломали, сообщило агентство Bloomberg. Причем, по его данным, за взломом стояли именно группировки, связанные со Службой внешней разведки России – APT29 либо Cozy Bear. Их же в 2016-м обвиняли во взломе серверов электронной почты Демократической партии во время президентской кампании в США.

Теперь в Республиканской партии уверяют, что попытка атаки была, но никаких данных злоумышленникам не досталось.

Тема кибератак, по данным СМИ, была одной из ключевых на саммите президентов России и США в Женеве 16-го июня.