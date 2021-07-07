Русский павильон заработал в рамках открывшегося накануне 74-го Каннского кинофестиваля

Над зданием водрузили российский флаг. В павильоне традиционно будут представлять отечественную кинопродукцию не только в рамках фестиваля, но и на проходящем параллельно с ним международном кинорынке. В этом году в Канны привезли фильмы Клима Шипенко, Рената Давлетьярова, Тимура Бекмамбетова и Алексея Чадова, а также сериалы платформы Start.

Также в первый день работы киносмотра почетную Золотую пальмовую ветвь вручили американской актрисе Джоди Фостер.