В Москве за неделю завели 14 уголовных дел о продаже фальшивых документов, связанных с вакцинацией от коронавируса

Об этом рапортует пресс-служба столичного ГУ МВД. Какая часть из них связана с фальшивыми справками о противопоказаниях к прививкам, а какая – со справками о самих прививках, при этом не уточняется.

Мэрия Москвы ранее обязала работодателям привить 60% сотрудников в сферах торговли и обслуживания, а московских общепит с 28 июня может обслуживать непривитых и не переболевших в последние полгода только на открытых террасах или на вынос.