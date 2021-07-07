Пользователи ряда стран жалуются на сбои в работе соцсети TikTok

Это фиксирует сервис DownDetector. Согласно нему, проблемы с просмотром видео и доступом к своим аккаунтам испытывают прежде всего жители США. Часть сообщений приходит также из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Швеции.
2021-07-07T02:04:22+03:00
2021-07-07T02:04:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2866820-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 07 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…