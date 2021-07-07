На Камчатке спасатели возобновили поиски потерпевшего крушение накануне пассажирского самолета Ан-26

Их приостанавливали с наступлением темноты, но сейчас на месте авиакатастрофы снова рассвело. Вместе с тем подобраться к сопке, на склоне которой разбился самолет, через лес пока все равно не удается из-за сильного тумана.

Самолет разбился при заходе на посадку около аэропорта Паланы, выполняя рейс из Петропавловска-Камчатского, по предварительным данным – из-за сложных метеоусловий. На борту были почти 30 человек, не выжил, так же по предварительным данным, никто. В регионе с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур.