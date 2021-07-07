Один из крупнейших международных научных журналов Nature выпустил обзор российской вакцины от коронавируса «Спутник»

Его авторы признают, что, с одной стороны, разработчики не всегда публиковали данные об исследованиях препарата в том же виде, объеме и в те же сроки, что и их западные конкуренты, и отдельные вопросы к ним остаются – в том числе поэтому, возможно, «Спутник» до сих пор не одобрен ни Всемирной организацией здравоохранения, ни Европейским агентством лекарственных средств.

С другой стороны, «Спутник» уже применяется в 67 странах, в том числе – миллионными тиражами (например, в Аргентине). Власти этих стран проводят собственные проверки безопасности, и с их стороны точно так же до сих пор не зафиксировано ни одного случая тяжелых побочных эффектов – как например смерти от тромбоза у привитых вакциной AstraZeneca, наиболее близкой из всех к «Спутнику» по принципу действия.

Более того – измерения эффективности вакцины в других странах дают те же цифры, что и разработчики в России – от 70 до 90% в предотвращении болезни с легкими симптомами и 100% в предотвращении тяжелых течений болезни. Ранее с аналогичными выводами выступили авторы второго авторитетнейшего научного журнала – Lancet.