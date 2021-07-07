В Мексике умер от переохлаждения мужчина, которого завалило градом

Это передает радиостанция Noticias MVS. Инцидент произошел в штате Мехико – жертвой стал водитель, машину которого завалило в тоннеле под слоем льда в 80 см вместе с еще несколькими автомобилями. Спасатели пытались откопать его при помощи тяжелой техники – остальных людей из тоннеля им спасти удалось, они в больнице, но их жизнь вне опасности.

Также из-за аномальных осадков в этом штате затоплены несколько сотен домов.