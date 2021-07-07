Латвия сделала обязательной вакцинацию от коронавируса для сотрудников здравоохранения, образования и соцучреждений

С 15-го сентября работодатели в этих сферах получат право увольнять или отстранять от работы без компенсаций любых сотрудников, которые не предоставят сертификат о прививке или перенесенном заболевании.

Ранее стало известно, что власти страны будут также стимулировать вакцинацию лотереями среди привившихся – с призами от 100 до 100 000 евро.