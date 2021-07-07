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01:03, 07 июля 2021

Латвия сделала обязательной вакцинацию от коронавируса для сотрудников здравоохранения, образования и соцучреждений

С 15-го сентября работодатели в этих сферах получат право увольнять или отстранять от работы без компенсаций любых сотрудников, которые не предоставят сертификат о прививке или перенесенном заболевании.
Ранее стало известно, что власти страны будут также стимулировать вакцинацию лотереями среди привившихся – с призами от 100 до 100 000 евро.


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