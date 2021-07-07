Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять еду в кампусах университетов США

В пресс-службе компании объявили, что договорились с американским сервисом доставки Grubhub. Тот обслуживает уже свыше 250 университетов. Роботы «Ровер» начнут работать там уже в этом году.

Первых роботов-доставщиков «Яндекс» начал тестировать еще в 2019-м.