Повышение МРОТ с начала следующего года затронет 4,7 млн работников в стране

Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту Минтруда, опубликованному накануне.

С 1-го января МРОТ увеличат до 13 617 рублей, сейчас он составляет 12392. С этого года величину рассчитывают не как стоимость базовой потребительской корзины товаров и услуг, а как процент от медианной зарплаты.