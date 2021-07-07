Kyodo News: на Олимпиаде в Токио на стадионы из-за коронавируса будут пускать не больше 5000 зрителей

Это пишет агентство Киодо со ссылкой на «официальные источники». При этом объявить свое окончательное решение, согласно ним, правительство может уже в четверг.

Ранее газета Асаши со ссылкой на свои источники писала, что на церемонии открытия и закрытия могут пустить только ВИП-персон из числа спонсоров и иностранных делегаций, а сами соревнования – провести без зрителей на трибунах вовсе. Изначально предполагалось, что заполняемость стадионов ограничат 10 тысячами человек.