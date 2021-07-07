МИД Эстонии считает провокацией задержание своего консула в Санкт-Петербурге

В Таллине настаивают, что дипломат был задержан после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете. Его продержали 1,5 часа. В ФСБ говорят, что консул пытался получить у российского гражданина некие закрытые данные. Президент ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич не сомневается, что эстонские спецслужбы заинтересованы в добыче секретных документов в Санкт-Петербурге.

В числе важнейших отраслей, представленных в Петербурге, Николай Межевич назвал судостроение, радиоэлектронику и предприятия оборонной сферы.

