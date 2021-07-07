Хакеры взломали систему Национального комитета Республиканской партии США, передает агентство Bloomberg

По словам его источника, к этому могут быть причастны взломщики, связанные с Россией. Собеседник агентства в правительственных кругах говорит о возможной причастности группировки, которая имеет отношение к российской разведке. Неизвестно, какая информация попала к хакерам, Представитель комитета отрицал взлом. Ранее официальная Москва неоднократно отвергала причастность к кибератакам.