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23:20, 06 июля 2021

Италия открыла счет в полуфинальном мачте ЧЕ по футболу с Испанией

Гол на 60 минуте запил полузащитник итальянцев Федерико Кьеза. Идет второй тайм, счет 1:0.


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