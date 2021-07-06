Италия открывает счет в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу против сборной Испании. Гол забит на 60 минуте. Счет 1:0. Идет второй тайм.
2021-07-06T23:19:57+03:00
2021-07-06T23:20:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:19, 06 июля 2021
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