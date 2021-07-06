На очные занятия в Высшую школу экономики будут пускать только полностью привившихся от коронавируса студентов, а еще тех, кто переболел за последние полгода, — предупредили в вузе. Остальным будет предложено проходить обучение дистанционно. Они смогут посещать лишь те занятия, где требуется использование лабораторного оборудования или лицензионного программного обеспечения. При этом в одном помещении смогут присутствовать не более 15 человек.

