На Кубе выпустили большинство российских туристов, которые находились на карантине

У них подозревали коронавирус из-за тестов, которые россиянам сделали после прилета. Как рассказали агентству ТАСС в консульстве России в Гаване, после повторной проверки у всех кроме двух россиянок был отрицательный результат.

На днях стало известно, что на курорте Варадеро вынуждены соблюдать меры изоляции около 100рооссийских туристов. В этой связи МИД России вызывал к себе представителей кубинского посольства.

