ЕСПЧ признал дискриминацией ограничение россиянки-трансгендера в родительских правах

Ее лишили права видеться со своими детьми из-за того, что она совершила переход. Пол заявительницы при рождении был мужским. Люблинский суд Москвы 6 лет назад согласился сменить ей гендерный маркер на основании трансгендерного перехода. Бывшая супруга заявительницы выступала против ее встреч с детьми, так как считала, что они наносят детям психологический вред. ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 10 тысяч евро компенсации морального вреда.
2021-07-06T23:01:54+03:00
2021-07-06T23:01:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 06 июля 2021
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