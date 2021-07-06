ЕСПЧ признал дискриминацией ограничение россиянки-трансгендера в родительских правах

Ее лишили права видеться со своими детьми из-за того, что она совершила переход. Пол заявительницы при рождении был мужским. Люблинский суд Москвы 6 лет назад согласился сменить ей гендерный маркер на основании трансгендерного перехода. Бывшая супруга заявительницы выступала против ее встреч с детьми, так как считала, что они наносят детям психологический вред. ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 10 тысяч евро компенсации морального вреда.