В Совете Европы призывают Россию пересмотреть законодательство об иностранных агентах

Комиссия «За демократию через право», которая анализирует законы в разных странах, считает, что недавние поправки представляют собой серьезное нарушение основных прав человека, а также право на неприкосновенность частной жизни и участие в государственных делах.

В тексте новых законов используется расплывчатая терминология. Члены комиссии призывают Кремль сузить юридическое определение иностранного агента, и в частности отказаться от понятия политическая деятельность и иностранная поддержка, — пишет интернет-издание Открытые медиа.

Заключение венецианской комиссии носит рекомендательный характер. В то же время, как говорят эксперты, мнение ее считается весьма авторитетным.