Нарушителей, которым назначили обязательные работы, отправили убирать борщевик в Ленинградской области

В основном это коснулось тех, кого наказали за пьяную езду и неуплату алиментов, пишет местное интернет-издание 47news со ссылкой на региональную администрацию. Правонарушители участвуют в эксперименте, инициатором которого стала администрация Тельмановского сельского поселения Тосненского района, и также управление тюремного ведомства. По закону, напомнили власти, перечень обязательных работ администрация может составлять самостоятельно.