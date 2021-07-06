Нарушителей, которым назначили обязательные работы, отправили убирать борщевик в Ленинградской области

В основном это коснулось тех, кого наказали за пьяную езду и неуплату алиментов, пишет местное интернет-издание 47news со ссылкой на региональную администрацию. Правонарушители участвуют в эксперименте, инициатором которого стала администрация Тельмановского сельского поселения Тосненского района, и также управление тюремного ведомства. По закону, напомнили власти, перечень обязательных работ администрация может составлять самостоятельно.
2021-07-06T22:31:51+03:00
2021-07-06T22:31:51+03:00
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22:31, 06 июля 2021
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