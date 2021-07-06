Опрос ВЦИОМ: Россияне стали хуже относиться к продовольственному эмбарго

Более трети сограждан не одобряют запрет на ввоз импортного продовольствия. Эта цифра выросла почти в три с половиной раза за семь лет, которые действует эмбарго.

В то же время по-прежнему большинство соотечественников поддерживает введенные меры. Правда, их число сократилось с 84% опрошенных до 57. Больше всего недовольны запретом в Москве и Санкт-Петербурге, — пишет газета РБК.

Россия запретила ввоз большинства западных продуктов питания после тогО, как США и Евросоюз ввели санкции в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний из-за присоединения Крыма и обострения ситуации в Донбассе.