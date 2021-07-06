В Тбилиси проходит митинг солидарности с избитыми накануне журналистами

Демонстранты собрались у здания парламента Грузии. Несколько агрессивно настроенных противников пытаются помешать проведению акции, — передает агентство ТАСС.

По данным грузинского МВД, около 50 представителей СМИ получили травмы в понедельник, когда противники ЛГБТ-сообщества вышли протестовать против планов проведения так называемого «Марша достоинства». После серии стычек организаторы акции объявили о том, что отказываются от проведения демонстрации в поддержку прав сексуальных меньшинств.

