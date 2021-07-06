Футболисты Италии и Испании в эти минуты начинают борьбу за выход в финал чемпионата Европы

Встреча проходит в Лондоне. Наставник итальянцев Роберто Манчини ранее выразил сожаление, что многие поклонники сборной не смогут присутствовать на стадионе из-за коронавирусных ограничений.

Манчини также назвал сильным тренером своего испанского коллегу Луиса Энрике. То в свою очередь выразил уверенность в своих подопечных.

Луис Энрике признался, что, если Испания не выйдет в финал Чемпионата Европы, во время решающего матча он будет болеть за Италию. Финал первенства пройдет в Лондоне в воскресенье.