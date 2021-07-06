ФСБ сообщила, что в Петербурге задержали консула Эстонии

Якобы он получал от российского гражданина секретную информацию.

О задержании консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Утверждается, что консула задержали с поличным. В спецслужбе подчеркнули, что то, что совершил Лятт, «несовместимо со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России». К дипломату пообещали применить меры в соответствии с нормами международного права. Глава коммуникационного отдела эстонского МИДа Аари Леммик сказала, что случившееся не способствует конструктивным отношениям между Россией и Евросоюзом. Об этом сообщило издание Delfi.

Лятте находился на рабочей встрече в Государственном политехническом институте. Консула задержали на полтора часа, когда уходил с заседания. МИД Эстонии считает, что предъявленные Лятте обвинения безосновательны и этот случай ясно показывает, что Кремль избрал путь конфронтации вместо того, чтобы переломить негативную тенденцию в отношениях между Россией и Евросоюзом. Напомним, в феврале этого года Россия и Эстония взаимно выслали по одному дипломату, а весной в Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. ФСБ утверждает, что он также получал от россиянина секретные сведения. Дипломата обязали покинуть Россию. В ответ киевские власти объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата.

Всего в Генеральном консульстве Эстонии в Петербурге служат шесть консулов.