Дочь бывшего министра энергетики Татарстана, по некоторым данным, погибла в ДТП на западе Москвы

Алсу Фардиева каталась на электросамокате, когда ее сбил насмерть легковой автомобиль. По данным полиции, погибшая проехала по пешеходному переходу на красный свет светофора. Источник агентства ТАСС добавил, что автомобиль, который сбил Фардиеву, ехал без номеров.
2021-07-06T21:32:19+03:00
2021-07-06T21:32:19+03:00
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21:32, 06 июля 2021
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