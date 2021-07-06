Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело на главного редактора газеты «Псковская губерния» Дениса Камалягина

Об этом говорится в ответе ведомства автору жалобы на журналиста, жителю Москвы Игорю Коклачу, передает «Радио Свобода». Коклач просил проверить, нет ли в действиях Камалягина, который перевел небольшие суммы денег членам «Единой России», в том числе псковскому губернатору Михаилу Ведерникову, признаков нарушения статьи о даче взятки.

Как пояснял сам Камалягин, которого в конце прошлого года внесли в перечень иностранных агентов, таким образом все политики, которым он перечислил деньги должны при участии в выборах упоминать, что они аффилированы с иностранным агентом.

Российские власти считают иностранным агентом также Радио «Свобода».