Смертность в ряде российских регионов по итогам июня оказалась выше, чем год назад

Интернет-издание Открытые медиа пишет, что такая тенденция наблюдается в 7 из 11 субъектов федерации, которые прислали свои данные.

Сейчас общее число умерших почти на 700 человек выше, чем год назад и на 5 тысяч, чем в июне 2019 года. Хуже, чем в прошлом году ситуация складывается в Бурятии, Владимирской, Новосибирской, Калужской, Саратовской и Калининградской областях.

По предварительным подсчетам, на которые ссылается Открытые медиа, на прошлой неделе Россия почти в два раза обогнала Евросоюз и США по числу зарегистрированных за эти 7 дней смертей от коронавируса.

