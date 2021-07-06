Однако специалисты сходятся во мнении, что хакерская группировка, причастная к нападению, работает из России, — сказали в Белом доме. Там напомнили, что российское руководство несет ответственность за борьбу с хакерами на своей территории, иначе Вашингтон оставляет за собой право предпринимать какие-либо шаги самостоятельно.
Жертвами вымогателей в связи с кибератакой на компанию Касея, по разным данным, стали от 800 до полутора тысяч коммерческих предприятий. О причастности к этому русскоязычных хакеров ранее сообщало со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg.
Власти США пока не определили, кто несет ответственность за недавнюю кибератаку на компанию Касея
Однако специалисты сходятся во мнении, что хакерская группировка, причастная к нападению, работает из России, — сказали в Белом доме. Там напомнили, что российское руководство несет ответственность за борьбу с хакерами на своей территории, иначе Вашингтон оставляет за собой право предпринимать какие-либо шаги самостоятельно.