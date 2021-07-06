Власти США пока не определили, кто несет ответственность за недавнюю кибератаку на компанию Касея

Однако специалисты сходятся во мнении, что хакерская группировка, причастная к нападению, работает из России, — сказали в Белом доме. Там напомнили, что российское руководство несет ответственность за борьбу с хакерами на своей территории, иначе Вашингтон оставляет за собой право предпринимать какие-либо шаги самостоятельно.

Жертвами вымогателей в связи с кибератакой на компанию Касея, по разным данным, стали от 800 до полутора тысяч коммерческих предприятий. О причастности к этому русскоязычных хакеров ранее сообщало со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg.