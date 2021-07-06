В Исландии признали успешным эксперимент с 4-дневной рабочей неделей

Его проводили с 2015 по 2019 год среди госслужащих из разных сфер. Всего в эксперименте участвовали более 2,5 тысяч человек.

По словам организаторов, после перевода 40-часовой рабочей недели на 35 или даже 36-часовую, продуктивность и производительность труда либо остались на том же уровне, либо повысились на большинстве предприятий, а самочувствие сотрудников улучшилось по ряду показателей. В том числе, в вопросе стрессоустойчивости и выгорании работников.

В России также говорят о 4-дневной рабочей неделе. Эту тему регулярно поднимает заместитель председателя Совета Безопасности, а в прошлом премьер-министр, Дмитрий Медведев.