В Петербурге задержан консул Эстонии

В ФСБ говорят, что это произошло, когда дипломат получал от российского гражданина материалы закрытого характера.

В эстонском МИДе называют произошедшее провокацией и постановкой. Там настаивают, что консула задержали после рабочей встречи в Политехническом университете, после чего продержали около полутора часов.

Между тем, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе не исключает, что задержанный действительно мог работать на спецслужбы, — сказал он телеканалу РБК.

Орджоникидзе полагает. Что на добросовестных российских дипломатах в Эстонии эта ситуация никак не отразится.

