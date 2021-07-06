Роспотребнадзор смягчил ряд требований для россиян, которые возвращаются из заграницы

С завтрашнего дня те из них, кто полностью привился от короанвируса, либо переболел за последние полгода, не обязаны сдавать тесты.

Как объяснили «Эху» представители ведомства, учитываться при этом будут только отечественные вакцины.

Те россияне, кто не привился и не переболел, вместо двух тестов должны будут сдать один, но при этом до получения результатов они обязаны оставаться на карантине.

Сейчас, как отмечает агентство Интерфакс, требований об изоляции нет. Правило о двойном тестировании действовало с мая.