США возлагают на Россию ответственность за борьбу с хакерами на своей территории

В том числе тех, которые не связаны с государством, — сказали в Белом доме. Там добавили, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по вопросам о кибербезопасности, в том числе на высоком уровне. Очередная серия консультаций планируется на следующей неделе. В них будут участвовать эксперты.

Последний громкий инцидент, связанный с кибератакой произошел в конце прошлой неделе с американской компанией Касея. От действий вымогателей пострадали, по разным оценкам, от 800 до полутора тысяч коммерческих предприятий. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на свои источники, что к этой атаке могут быть причастны русскоязычные хакеры.

