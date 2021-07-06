Президента компании Транснефть Николая Токарева вызвали в суд

Его хотят допросить по делу предпринимателя Валерия Израйлита. Ходатайство о вызове Токарева в Смольненском суде Петербурга подавала сторона защиты. С подобной просьбой она уже обращалась в суд в ноябре 2019 года, но тогда адвокатам было отказано, — передает агентство ТАСС.

Транснефть была заказчиком строительства нефтебазы в Ленинградской области. Следствие считает, что часть денег которые выделялись для этого проекта, похитил Израйлит.