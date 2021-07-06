Российская делегация покинула заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ

Это было сделано в знак протеста против включения в повестку резолюции с оценкой действий российских властей. В частности, там говорилось о давлении на оппозицию и нарушении свободы слова, а также о дестабилизирующей активности российских военных возле украинских границ.

Представители российской делегации говорят, что резолюция была внесена в нарушение процедурных правил. Точно так же, как подчеркивают в делегации, была внесена резолюция и о Белоруссии с осуждением белорусского руководства.