В Москвы планируют прививать вне очереди от коронавируса работников торговых организаций и общепита

Решение принято для того, чтобы выполнить распоряжение об обязательной вакцинации 60% сотрудников компаний в сфере отдыха, развлечений и транспорта, — передает агентство ТАСС.

Кроме того, в Министерстве промышленности сказали, что возобновлены поставки вакцин в частные медицинские клиники, с которыми сотрудничают крупные торговые сети. Ранее бизнес попросил отсрочку у столичного руководства из-за огромных очередей на прививку.

