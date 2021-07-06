США вывели из Афганистана большую часть своих войск, говорят в Пентагоне

Процесс завершен более чем на 90%. На этом фоне в среднеазиатском государстве активизировались радикальные исламисты. Талибы берут под свой контроль территорию на севере страны. В том числе приграничные с Таджикистаном районы. В сам Таджикистан сегодня прибыла оперативная группа ОДКБ, которая намерена проверить обстановку на границе с Афганистаном.

В понедельник таджикские власти мобилизовали 20 тысяч резервистов для укрепления границы республики.