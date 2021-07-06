Правительство Эстонии называет провокацией задержание консула республики в Санкт-Петербурге

В министерстве иностранных дел республики считают произошедшее постановкой, там говорят, что главу консульства задержали после рабочей встречи в Политехническом институте. Дипломата продержали полтора часа. Такие действия в Таллинне расценивают как пример того, что Москва не заинтересована в дружеских отношениях с соседями.

В свою очередь, представители ФСБ сказали сегодня, что консула задержали при получении от гражданина России информации закрытого характера. Как ожидается, власти потребуют от него покинуть страну.