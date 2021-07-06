В министерстве иностранных дел республики считают произошедшее постановкой, там говорят, что главу консульства задержали после рабочей встречи в Политехническом институте. Дипломата продержали полтора часа. Такие действия в Таллинне расценивают как пример того, что Москва не заинтересована в дружеских отношениях с соседями.
В свою очередь, представители ФСБ сказали сегодня, что консула задержали при получении от гражданина России информации закрытого характера. Как ожидается, власти потребуют от него покинуть страну.
Правительство Эстонии называет провокацией задержание консула республики в Санкт-Петербурге
В министерстве иностранных дел республики считают произошедшее постановкой, там говорят, что главу консульства задержали после рабочей встречи в Политехническом институте. Дипломата продержали полтора часа. Такие действия в Таллинне расценивают как пример того, что Москва не заинтересована в дружеских отношениях с соседями.