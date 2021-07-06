Еврокомиссия планирует провести консультации с производителями спиртных напитков из-за нового российского закона

В Брюсселе говорят, что им известно о призывах участников рынка прекратить поставки в Россию, — сказал источник агентства РИА Новости в ЕС.

Тем временем, во Франции говорят, что изучают документ, который подписал на прошлой неделе президент Владимир Путин. Там надеются в ближайшее время обсудить с Москвой этот вопрос.

Камнем преткновения стал вопрос о том, какие алкогольные напитки в России могут называться шампанским. По новому закону речь идет о продукции отечественных производителей. Импортные напитки могут называться игристым вином.

