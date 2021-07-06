На Камчатке приостановили операцию по поиску обломков разбившегося самолета

Ее возобновят завтра утром. Основная причина в том, что в районе места крушения испортилась погода. Кроме того, туда трудно доставить спасателей, — пояснили в краевой администрации.

По предварительным данным самолет АН-26 разбился при заходе на посадку, он врезался в сопку. На борту находились 28 человек. Источник агентства РИА Новости сказал, что никто не выжил. Кроме того, по сведениям властей, большая часть обломков может находиться в воде. Для дальнейших поисков в регион планируют перебросить водолазов.

