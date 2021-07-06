В Баку настаивают, что стреляли с армянской стороны. Пострадал один военнослужащий.
Ранее в Ереване говорили, что в приграничном районе произошла перестрелка с азербайджанскими военными и ранение получил армянский военнослужащий. Однако в Баку это отрицали.
Большая часть Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана после окончания боевых действий в конце прошлого года. Сейчас там размещены российские миротворцы.
Власти Азербайджана сообщают о перестрелке в прилегающем к Нагорному Карабаху Агдамском районе
В Баку настаивают, что стреляли с армянской стороны. Пострадал один военнослужащий.