Власти Азербайджана сообщают о перестрелке в прилегающем к Нагорному Карабаху Агдамском районе

В Баку настаивают, что стреляли с армянской стороны. Пострадал один военнослужащий.

Ранее в Ереване говорили, что в приграничном районе произошла перестрелка с азербайджанскими военными и ранение получил армянский военнослужащий. Однако в Баку это отрицали.

Большая часть Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана после окончания боевых действий в конце прошлого года. Сейчас там размещены российские миротворцы.