Первый полуфинал Чемпионата Европы по футболу пройдет сегодня в Лондоне

Здесь встречаются футболисты Испании и Италии. Наставник итальянцев Роберто Манчини чуть ране выразил сожаление, что игра состоится при почти полном отсутствии их болельщиков.

Манчини считает, что его испанский коллега Луис Энрике также сильный тренер, под руководством которого любая команда играла бы слаженно и сильно.

