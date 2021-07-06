Евросоюз обвинил белорусский режим в притоке нелегальных мигрантов в Литву

Брюссель уже пообещал Вильнюсу помощь в охране границы. Согласно данным литовской пограничной службы, только за минувшие сутки сотрудники ведомства задержали более 130 мигрантов, которые пытались проникнуть с белорусской территории. Большинство из них выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.

В Евросовете говорят, что они подозревают официальный Минск в причастности к происходящему. Ранее руководитель республики Александр Лукашенко сказал, что в ответ на новые санкции Минск не будет сдерживать поток нелегальной миграции в Европу.

