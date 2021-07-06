Предвыборный штаб Андрея Пивоварова может не успеть зарегистрировать его кандидатом на думские выборы

Глава штаба Татьяна Усманова пояснила «Эху», что это связано с действиями руководства краснодарского СИЗО, где сейчас находится политик.

Усманова и адвокаты Пивоварова планируют оставаться в Краснодаре пока не получат необходимые документы. Руководство партии Яблоко, которая выдвинула Пивоварова, призывает сотрудников тюремного ведомства передать необходимые документы.

Андрея Пивоварова обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. Он был задержан в конце мая в аэропорту Петербурга. Сам он вины не признает.