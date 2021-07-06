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18:32, 06 июля 2021

Следственный комитет вызвал на допрос гражданку Швеции, которую в Дагестане пытались насильно выдать замуж

Как пишет интернет-издание МБХ-Медиа, процессуальный статус девушки пока неясен. Сама она покинула Россию. В ее эвакуации участвовали сотрудники шведского посольства.
Гражданка Швеции приезжала в Дагестан навестить родственников. По ее словам, те силой требовали от нее выйти замуж за местного жителя, с семьей которого родные девушки уже договорились. При этом ей угрожали смертью. Родственники после бегства девушки подали заявление о похищении.


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