Следственный комитет вызвал на допрос гражданку Швеции, которую в Дагестане пытались насильно выдать замуж

Как пишет интернет-издание МБХ-Медиа, процессуальный статус девушки пока неясен. Сама она покинула Россию. В ее эвакуации участвовали сотрудники шведского посольства.

Гражданка Швеции приезжала в Дагестан навестить родственников. По ее словам, те силой требовали от нее выйти замуж за местного жителя, с семьей которого родные девушки уже договорились. При этом ей угрожали смертью. Родственники после бегства девушки подали заявление о похищении.