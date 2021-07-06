Франция надеется урегулировать разногласия с Россией из-за вопроса о маркировке шампанского

В Министерстве иностранных дел республики сказали, что сейчас они изучают новый российский закон. В ближайшие дни там рассчитывают выработать стратегию и даже не исключают обращение во Всемирную торговую организацию. О подготовке ответных мер говорят и в Еврокомиссии.

Согласно закону, который на прошлой неделе подписал Владимир Путин, наименование «шампанское» в России может иметь лишь продукция отечественных производителей. Подобная продукция из-за рубежа должна будет называться «игристым вином».

