Тюремное ведомство отрицает информацию об избиении в колонии Александра Шестуна

Тюремное ведомство отрицает информацию об избиении в колонии бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. В управлении ФСИН по тверской области говорят, что у них есть соответствующее видео в подтверждение своих слов, — передает агентство РИА Новости.

Родственники Шестуна утверждают, что бывшего чиновника избили в тюремной больнице в Торжке. Защита уже направила жалобы в Следственный комитет, ФСИН и уполномоченному по правам человека.

