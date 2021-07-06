Бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал фигурантом нового уголовного дела

На этот раз он обвиняется в превышении должностных полномочий, — сообщил Следственный комитет.

Дело было возбуждено еще 1 июня, однако защита узнала об этом только сейчас, — сказал «Эху» адвокат Андрей Грохотов.

Грохотов добавил, что позицию защиты можно будет сформулировать только после консультаций с самим Никитой Белых

Политолог Михаил Виноградов уверен, что в деле Белых присутствует политический подтекст. Об этом он заявил в эфире телеканала РБК.

Сам бывший губернатор не признает себя виновным.

