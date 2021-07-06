Выпускникам Смольного факультета свободных искусств и наук не выдали дипломы американского «Бард колледжа»

Вуз из США признали нежелательным.

Выпускники факультета свободных искусств и наук, который формально относится к Большому петербургскому университету, не получили второго диплома. Итоговые аттестаты вручали несколько дней назад, в итоге уже бывшим студентам выдали только один документ об окончании СПБГУ, второго — об окончании американского «Бард колледжа» они не получили. При этом, при поступлении на факультет им обещали, что студенты получат документ об окончании двух вузов — российского и американского.

Издание Закс.ру пишет, что неполучение одного диплома связано с тем, что в конце июня СПБГУ разорвал отношения с колледжем. Это сделали после того, как колледж признали нежелательной организацией

По мнению российских властей «Бард колледж» угрожает конституционному строю Российской Федерации.